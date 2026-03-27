Казахстанцы в 2025 году стали жить дольше, однако разрыв между регионами остаётся заметным: если в Алматы ожидаемая продолжительность жизни уже приблизилась к 79 годам, то в области Ұлытау она остаётся на уровне 73,5 года. Разница между лучшим и худшим показателем по стране превышает пять лет, передает BAQ.kz.

По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Казахстане составила 75,97 года. Для сравнения: в 2024 году этот показатель был 75,44 года, а в 2023-м - 75,09 года. Это означает, что страна продолжает постепенно наращивать продолжительность жизни после спада, который наблюдался в пандемийный период.

Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в стране зафиксирована в Алматы –78,83 года. Это вновь делает мегаполис демографическим лидером Казахстана. Самый низкий показатель в области Ұлытау, где ожидаемая продолжительность жизни составила 73,56 года. Таким образом, разница между двумя регионами достигла 5,27 года. Иными словами, в зависимости от того, где человек родился и живёт, его «статистическая жизнь» в Казахстане может отличаться более чем на пять лет.

На общую картину также сильно влияет пол и тип местности. В 2025 году женщины в Казахстане в среднем живут 79,80 года, тогда как мужчины –72,19 года. Разрыв составляет 7,61 года, и это по-прежнему один из самых чувствительных демографических дисбалансов. Фактически мужское население страны заметно сильнее «теряет годы жизни» и прежде всего из-за более высокой смертности в трудоспособном возрасте, образа жизни, уровня стресса и хронических заболеваний.

Сохраняется и разница между городом и селом. В городской местности ожидаемая продолжительность жизни составила 76,63 года, а в сельской – 74,81 года. То есть жители городов в среднем живут почти на два года дольше, чем сельчане. Эта разница обычно отражает не только доходы населения, но и доступность медицины, качество диагностики, уровень инфраструктуры, транспортную связанность и скорость получения помощи в критических ситуациях.

Если смотреть шире, статистика показывает, что Казахстан в целом движется в позитивную сторону. За последние три года ожидаемая продолжительность жизни выросла почти на 0,9 года – с 75,09 в 2023-м до 75,97 в 2025-м.