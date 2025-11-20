Алматы в 2025 году официально присоединился к Всемирному туристскому альянсу (World Tourism Alliance, WTA) — одной из крупнейших международных неправительственных организаций в сфере туризма, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.

Альянс объединяет 251 участника из 41 страны и играет ключевую роль в продвижении устойчивого развития туристской отрасли по всему миру. Новое членство открывает Алматы доступ к аналитическим данным, образовательным платформам и глобальным партнёрским проектам.

WTA включает представителей государственных структур, бизнеса и экспертного сообщества. Организация способствует развитию международного туризма, проводит исследования, оказывает консультации и занимается подготовкой специалистов, укрепляя взаимодействие между государственными и частными секторами. Вступление Алматы в альянс значительно расширяет его возможности в международной кооперации.

Официальное вручение сертификата о вступлении состоялось на ежегодном мероприятии WTA • Сянху 2025, которое проходит в китайском Ханчжоу. В этом году участники диалога сосредоточены на теме "За пределами границ: устремляясь к бесконечным горизонтам туризма". Основное внимание уделяется вопросам устойчивого развития, межотраслевой интеграции, инноваций и внедрения современных технологий в индустрии путешествий.

Членство в WTA способствует укреплению международного сотрудничества Алматы и открывает новые возможности для продвижения туристического потенциала города. Благодаря присоединению к Альянсу, Алматы получает более широкий доступ к мировым экспертам и инструментам, которые помогут формировать современную туристическую инфраструктуру и привлекать новые аудитории.