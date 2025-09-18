В июне 2025 года портал Numbeo обновил данные по стоимости жизни в мировых городах, и оказалось, что крупнейшие казахстанские мегаполисы заметно обгоняют своих соседей из Центральной Азии по уровню покупательной способности и стоимости жизни, передает BAQ.KZ

Алматы занял 346-е место в рейтинге с индексом стоимости жизни 29,4, а Астана расположилась на 366-м месте с показателем 26,5, что ставит её вровень с Ташкентом и Бишкеком. Для сравнения, Москва с индексом 45,2 и Ереван с 41,5 значительно дороже для жизни, но при этом Алматы и Астана остаются одними из самых дорогих городов региона.

Мировыми лидерами по дороговизне остаются швейцарские города — Цюрих, Женева, Базель, Лозанна, Лугано и Берн — с индексами выше Нью-Йорка, который сам считается эталоном с показателем 100. Интересно, что с учётом аренды жилья картина несколько меняется: Нью-Йорк уверенно удерживает статус самого дорогого города мира благодаря средней стоимости однокомнатной квартиры в 4200 долларов, а города Центральной Азии и ЕАЭС поднимаются в рейтинге, хотя их стоимость по-прежнему значительно ниже западных мегаполисов.

Что касается покупательной способности, то здесь лидирует Москва с показателем 87,8 — почти на 12 пунктов выше, чем годом ранее, что говорит о заметном росте доходов москвичей. Минск уверенно занял второе место, продемонстрировав самый стремительный рост среди столиц региона. Казахстанские города тоже улучшили свои показатели: Астана достигла 59,4, а Алматы — 55,9, что позволило им оставить позади Ташкент (49,3), Бишкек (40,4) и Ереван (36,9). Однако до Москвы и Минска, чьи жители могут позволить себе значительно больше товаров и услуг, казахстанским мегаполисам ещё далеко.

Таким образом, несмотря на то, что жизнь в Алматы и Астане считается одной из самых дорогих в Центральной Азии, их жители имеют относительно высокую покупательную способность по сравнению с соседними столицами. Для иностранцев и экспатов это означает более доступный уровень жизни, а для самих казахстанцев — вызов в виде необходимости адаптироваться к растущим ценам на повседневные услуги и товары.