Во время рабочей поездки в Шанхай аким Алматы Дархан Сатыбалды встретился с сооснователем и техническим директором AgiBot Пэном Чжихуэем, одним из ведущих инженеров-робототехников, передаёт BAQ.KZ.

По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Управлением цифровизации Алматы, Astana Hub и компанией AgiBot (Шанхай). Документ направлен на развитие Алматы как центра embodied AI в Центральной Азии.

Компания AgiBot, основанная в 2023 году, специализируется на платформе "Embodiment + AI" и выпускает гуманоидных и сервисных роботов Yuanzheng, Lingxi и Genie. Среди инвесторов компании — Sequoia, Baidu Ventures, Tencent, BYD, TCL и LG Electronics.

Согласно меморандуму, стороны планируют создать в Алматы лабораторию Robotech R&D, запустить "фабрику данных" для обучения роботов на городских сценариях, реализовать пилотные проекты в логистике, промышленности, медицине и образовании, а также совместно развивать подготовку кадров в области искусственного интеллекта и робототехники — от образовательных программ до стажировок и обменов специалистами.

Реализация этих инициатив призвана укрепить позиции Алматы как центра высоких технологий в регионе и создать новые возможности для внедрения инноваций в различных сферах городской жизни.