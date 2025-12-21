Акимат Алматы совместно с членами градостроительного совета представил депутатам Мажилиса проект корректировки Генерального плана города до 2040 года, передает BAQ.KZ. В обсуждении приняли участие депутаты Ерлан Стамбеков, Бахытжан Базарбек и Ирина Смирнова. Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов сообщил, что развитие города предлагается вести по полицентричной модели. Она предполагает формирование новых деловых и общественных центров с рабочими местами, современной инфраструктурой и общественными пространствами, что должно снизить нагрузку на центральную часть мегаполиса.

Депутаты отметили актуальность корректировки Генплана на фоне роста численности населения, активной застройки и усиления экологической нагрузки. Бахытжан Базарбек подчеркнул, что в документе особое внимание уделено сейсмической безопасности. По его словам, в проекте нового Строительного кодекса закреплены понятия сейсмической опасности и риска, а карты сейсмического микрорайонирования и оползнеопасных территорий станут обязательными при планировании застройки.

Депутат Ирина Смирнова заявила, что ключевым приоритетом Генплана должна оставаться социальная обеспеченность горожан — комплексная застройка с доступом к школам, детским садам и медицинским объектам. Ерлан Стамбеков, в свою очередь, акцентировал внимание на развитии общественного транспорта, включая метро, ЛРТ и БРТ, а также на снижении экологической нагрузки. В акимате напомнили, что корректировка Генплана до 2040 года также предусматривает расширение общественных пространств, сохранение зелёного каркаса и запрет застройки предгорной зоны. Площадь зелёных зон общего пользования планируется увеличить более чем втрое — до 3800 гектаров, а ускоренное развитие общественного транспорта должно снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города.