В Алмалинском районе Алматы активно реализуется проект по созданию зеленых буферных зон. Работы охватили сразу восемь центральных улиц города — Наурызбай батыра, Шевченко, Курмангазы, Желтоксан, Абылай хана, Назарбаева, Абая и Сейфуллина, передаёт BAQ.KZ.

Всего здесь планируется высадить свыше 60 тысяч кустарников. На отдельных участках улиц Шевченко, Курмангазы и Наурызбай батыра благоустройство уже завершено. В августе озеленение стартовало на проспектах Абая, Абылай хана и улице Желтоксан, где к настоящему времени появилось более 16 тысяч кустарников. Полное завершение проекта намечено на конец октября.

Для высадки выбраны виды растений, способные легко переносить городские условия: пузыреплодник, спирея серая, дерн белый, котовник и роза Ругоза. Все новые зеленые участки подключены к системе автоматического полива, что обеспечит уход за ними и долгую жизнь насаждений.

Ожидается, что проект не только украсит район, но и поможет улучшить качество воздуха, снизить шум и сделать улицы более комфортными для жителей и гостей города.