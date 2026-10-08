Almaty SuperSki: для кого создают новый горный кластер

Новый горный кластер Almaty SuperSki планируют сделать доступным не только для опытных лыжников. До 70% трасс хотят адаптировать для детей и начинающих, а для отдельных категорий посетителей рассматриваются бесплатные и льготные условия. Как проект может изменить культуру зимнего отдыха в Алматы, рассказывает корреспондент BAQ.KZ.

Одна из ключевых особенностей проекта – большое количество простых и учебных трасс. По задумке, до 70% склонов должны быть ориентированы на детей и тех, кто только начинает кататься.

Создатели проекта рассчитывают, что такой подход позволит привлечь в горы новую аудиторию, а не просто перераспределить уже существующий поток между горнолыжными курортами.

Большое количество простых и учебных трасс снижает главный барьер входа и делает горы доступными не только для опытных лыжников, но и для семей с детьми, школьников, молодежи и тех, кто раньше вообще не рассматривал горные лыжи как формат отдыха. Поэтому Almaty SuperSki рассчитан не на перераспределение существующей аудитории между курортами, а на существенное расширение самой базы пользователей.

Ребенок или начинающий, который получает комфортный первый опыт, становится потенциальным постоянным посетителем на годы вперед. В этом и заключается принципиальная логика проекта: превратить горные лыжи из относительно нишевого занятия в доступный массовый формат активного отдыха для жителей Алматы и туристов.

Таким образом, основная ставка делается именно на тех, кто раньше либо редко посещал горнолыжные курорты, либо вообще не имел подобного опыта.

Бесплатные и льготные условия

Одной инфраструктуры для массовости недостаточно. Существенную роль должна сыграть и стоимость посещения.

В проекте доступность рассматривается шире цены ски-пасса: речь идет также о канатных дорогах, прокате снаряжения и обучении.

"Ценовая модель имеет принципиальное значение для достижения массовости, и именно поэтому доступность в Almaty SuperSki рассматривается комплексно - не только через стоимость ски-пасса, но и через возможность пользоваться канатными дорогами, прокатом, обучением и всей необходимой инфраструктурой", - сообщили в Kazakh Tourism Development

Для семей, студентов, школьных групп и начинающих лыжников могут применяться специальные тарифные механизмы, пакетные предложения и программы, позволяющие снизить совокупную стоимость посещения курорта. Конкретная тарифная сетка будет формироваться с учетом экономики проекта и социальной задачи по обеспечению доступности гор для населения. Важно, что Almaty SuperSki создается не как закрытый премиальный курорт для ограниченного круга посетителей, а как массовая горная инфраструктура.

При этом окончательная тарифная сетка пока не сформирована.

Школьников хотят вывести на горные лыжи

Отдельное направление проекта связано со школьниками. На базе горного кластера рассматривается возможность проведения занятий по физической культуре.

Такой формат может стать способом познакомить детей с горными лыжами системно, а не в рамках разовых поездок.

Если ребенок знакомится с горными лыжами не случайно и разово, а в рамках организованной физической активности, спорт становится привычной частью образа жизни. Для Алматы, расположенного непосредственно у гор, это особенно логичное направление. Для реализации необходимы безопасные учебные зоны, подготовленные инструкторы, прокат оборудования, организованный транспорт и взаимодействие с органами образования.

Внедрять такой подход предполагается поэтапно. Одним из вариантов могут стать пилотные школьные программы.

Более 10 тысяч лыжников в день

Заявленная пропускная способность Almaty SuperSki превышает 10 тысяч лыжников в день.

При этом в проекте не ставят задачу ежедневно заполнять курорт до максимума. Основной показатель – рост числа новых посетителей, которые после первого опыта продолжат регулярно приезжать в горы.

Основную аудиторию могут составить дети, школьники, студенты, семьи, начинающие взрослые, внутренние туристы и гости Алматы.

Если десятки тысяч новых пользователей получат возможность безопасно и регулярно заниматься горными лыжами в течение сезона, это уже будет означать качественное изменение модели зимнего отдыха в Алматы.

Как изменится нагрузка на существующие курорты

Еще одна задача нового кластера – снизить нагрузку на действующие горнолыжные площадки Алматы.

Сейчас в пиковые дни основной поток концентрируется на ограниченном количестве курортов. Появление дополнительной инфраструктуры должно позволить распределить посетителей между несколькими зонами в зависимости от уровня подготовки и формата отдыха.

Новый курорт создаст дополнительную емкость и позволит распределить потоки по разным зонам в зависимости от уровня подготовки и формата отдыха.

Таким образом, Almaty SuperSki позиционируется не как конкурент существующим курортам, а как часть общей системы развития горного туризма Алматы. Главная задача проекта – расширить аудиторию зимнего спорта и сделать горы доступнее для тех, кто раньше не относил себя к горнолыжникам.