Строительство горнолыжного курорта Almaty SuperSki вышло в активную фазу. На площадке уже приступили к заливке фундаментов для канатных дорог, а к реализации архитектурной концепции привлекут ведущие международные компании. При этом часть производства оборудования планируют локализовать в Казахстане.

О ходе реализации проекта доложил главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ltd. Ержан Еркинбаев на заседании Совета директоров компании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова.

Строительные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком. Совместно с французской компанией POMA начата заливка фундаментов для канатных дорог. Параллельно изготавливается оборудование с учетом индивидуальных технических параметров будущего курорта.

Отдельное внимание уделяется привлечению отечественных производителей. Компания POMA, которая займется строительством 11 канатных дорог, провела оценку потенциальных казахстанских поставщиков. По ее итогам один из местных производителей прошел квалификацию для выпуска отдельных элементов конструкций в соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности.

Ожидается, что это позволит не только увеличить участие казахстанского бизнеса в проекте, но и обеспечить передачу технологий, а также сформировать новые компетенции в отечественной промышленности.

На заседании также подвели итоги открытого конкурса среди международных компаний на участие в реализации архитектурной концепции, разработанной бюро Foster + Partners.

Так, швейцарская компания Blumer–Lehmann займется проектированием, изготовлением и поставкой деревянных несущих конструкций для зданий базовой и верхней станций, а также техническим сопровождением их монтажа.

Разработку концепции горной деревни по итогам конкурса среди 24 международных компаний доверили датскому архитектурному бюро Bjarke Ingels Group. К работе также привлечена канадская компания Ecosign, специализирующаяся на проектировании горнолыжных курортов и мастер-планов. В ее портфеле — более 1 тыс. проектов в 46 странах мира.

Экспертиза Ecosign позволит учесть вопросы интеграции туристической инфраструктуры, транспортной доступности и удобной логистики на территории курорта. В частности, речь идет о концепции ski-in/ski-out, предполагающей возможность добираться от объектов размещения непосредственно к горнолыжным трассам на лыжах.

По итогам заседания Олжас Бектенов отметил, что проект реализуется с учетом лучших международных стандартов и должен придать значительный импульс развитию туристической отрасли.

Премьер-министр поручил ускорить строительные работы и обеспечить запуск Almaty SuperSki в декабре 2028 года.

Следующее заседание Совета директоров Kazakh Tourism Development Ltd. запланировано через две недели. На нем ответственные лица представят отчеты о ходе строительства курорта.