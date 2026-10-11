Almaty SuperSki: как может измениться зимний отдых в Алматы

Новый горный кластер Almaty SuperSki планируют развивать как доступное пространство для массового зимнего отдыха, обучения горнолыжному спорту и создания новых рабочих мест. До 70% трасс намерены адаптировать для детей и начинающих лыжников, а для школьников рассматривают бесплатное катание и проведение занятий по физкультуре. Параллельно развитие горной инфраструктуры должно сформировать спрос на специалистов в туризме, инженерии, гостиничном бизнесе и цифровых технологиях.

Алматы обладает важным преимуществом для развития горного туризма: горные территории находятся в непосредственной близости от крупного города. Однако возможность заниматься горнолыжным спортом по-прежнему зависит не только от природных условий, но и от стоимости отдыха, доступности обучения и инфраструктуры. Для людей, которые никогда не стояли на лыжах, первое посещение курорта может оказаться сложным и финансово затратным. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Проект Almaty SuperSki призван расширить возможности зимнего отдыха и привлечь аудиторию, которая пока не пользуется горнолыжными курортами регулярно. При этом его значение выходит за рамки спорта: развитие кластера может повлиять на туристический рынок, занятость молодежи и экономику Алматы.

От профессионального спорта к массовому отдыху

Одна из ключевых особенностей Almaty SuperSki — ориентация на посетителей с разным уровнем подготовки. Согласно планам проекта, до 70% трасс хотят сделать доступными для детей и начинающих лыжников. Это позволит уделить больше внимания обучению и безопасному освоению горнолыжного спорта.

В Kazakh Tourism Development считают, что расширение сети простых и учебных трасс поможет привлечь в горы новые категории посетителей: семьи с детьми, школьников, студентов и взрослых, которые раньше не рассматривали катание на лыжах как вариант отдыха.

«Горнолыжный спорт становится массовым тогда, когда человеку без опыта легко и безопасно сделать первый шаг. Большое количество простых и учебных трасс снижает главный барьер входа», — сообщили в компании.

Такой подход предполагает не просто создание дополнительных мест для катания, а формирование устойчивого интереса к зимнему спорту. Человек, который получает положительный опыт на первых занятиях, с большей вероятностью продолжит кататься и в последующие сезоны.

В компании рассчитывают, что благодаря этому Almaty SuperSki сможет не только принять часть посетителей существующих курортов, но и расширить общую аудиторию горнолыжного спорта в регионе.

Бесплатное катание для школьников и доступные тарифы

Отдельное направление проекта связано с привлечением детей и молодежи. Рассматривается возможность организовать для школьников бесплатное катание в рамках специальных программ, а также проводить занятия по физической культуре непосредственно на территории горного кластера.

Для реализации этой инициативы потребуется подготовить учебные зоны, привлечь инструкторов, организовать прокат оборудования и транспорт, а также наладить взаимодействие с образовательными учреждениями. В качестве первого этапа могут быть запущены пилотные школьные программы.

В Kazakh Tourism Development считают, что знакомство с горными лыжами в рамках организованной физической активности поможет сделать зимний спорт привычной частью жизни детей.

«Если ребенок знакомится с горными лыжами не случайно и разово, а в рамках организованной физической активности, спорт становится привычной частью образа жизни», — отметили в компании.

Доступность курорта планируют обеспечивать и за счет тарифной политики. Ранее заявлялось, что для детей, пенсионеров и людей с инвалидностью могут предусмотреть бесплатное пользование канатными дорогами. Для семей, студентов, школьных групп и начинающих лыжников рассматриваются специальные тарифы и пакетные предложения.

При этом окончательная стоимость посещения пока не определена. Ее предстоит сформировать с учетом экономики проекта, расходов на содержание инфраструктуры и поставленной задачи по расширению доступности горного отдыха.

В компании подчеркивают, что посетителям важно учитывать не только цену ски-пасса, но и совокупные затраты на поездку, включая подъемники, аренду снаряжения и обучение. Именно поэтому доступность предполагает комплексный подход к организации услуг.

Более 10 тысяч лыжников в день

Заявленная пропускная способность будущего Almaty SuperSki превышает 10 тысяч лыжников в день. Такая инфраструктура должна обеспечить возможность принимать значительное количество посетителей и увеличить общую вместимость Алматинского горного кластера.

Сейчас в наиболее востребованные дни туристический поток концентрируется на ограниченном числе горнолыжных площадок. Появление новых зон катания позволит распределять посетителей в зависимости от уровня подготовки, целей поездки и формата отдыха.

В Kazakh Tourism Development при этом отмечают, что основным показателем эффективности проекта должно стать не максимальное ежедневное заполнение комплекса, а устойчивый рост числа людей, которые впервые приезжают в горы и затем возвращаются.

Особое внимание планируют уделить школьникам, студентам, семьям, начинающим взрослым, внутренним туристам и гостям Алматы.

Таким образом, Almaty SuperSki рассматривается как дополнительная часть горной инфраструктуры города. Его развитие может способствовать как снижению нагрузки на существующие курорты в пиковые дни, так и увеличению общего спроса на зимний отдых.

Горный туризм как источник новых рабочих мест

Расширение горной инфраструктуры означает и появление новых возможностей на рынке труда. По мере строительства и развития туристических объектов будут востребованы сотрудники гостиниц, ресторанов, сервисных центров, спортивных площадок и транспортных компаний. Дополнительный спрос может возникнуть на инженерных, технических и управленческих специалистов.

Председатель правления ТОО Almaty Tau Management Жан-Пьер Барало считает, что развитие горного кластера способно открыть для молодежи новые карьерные перспективы.

«Развитие Алматинского горного кластера станет основой для появления новых рабочих мест и разных профессиональных направлений. Это особенно хорошая возможность для молодых специалистов, которые только начинают трудовой путь», — отметил он.

По словам эксперта, начать карьеру можно с начальных позиций в сфере гостеприимства, обслуживания туристов и организации досуговых мероприятий. По мере приобретения опыта и прохождения дополнительного обучения сотрудники смогут переходить к более сложным задачам и претендовать на руководящие должности.

При этом горная индустрия не ограничивается традиционными профессиями туристической отрасли. Современные курорты нуждаются в специалистах, которые обеспечивают эксплуатацию подъемников, инженерных систем и другого оборудования, занимаются цифровыми сервисами, управлением потоками посетителей и безопасностью.

«В будущем могут появиться новые профессии на стыке инженерии, цифровых технологий, управления туристическими сервисами и эксплуатации специализированной горной инфраструктуры», — подчеркнул Барало.

Это означает, что развитие горного туризма может способствовать формированию целой системы профессиональной подготовки — от начальных специальностей в сфере обслуживания до технических и управленческих направлений.

Обучение и практический опыт для молодых специалистов

Одним из направлений подготовки кадров должна стать Almaty Tau Academy. По словам Жан-Пьера Барало, ее планируется ориентировать на обучение и повышение квалификации специалистов для горного туризма и курортной индустрии.

Среди предполагаемых направлений — гостеприимство, туризм, спортивный менеджмент, инженерия, технологии и специализированные горные профессии.

Важной частью подготовки должны стать практика и стажировки. Работа непосредственно на туристических объектах позволит молодым специалистам получить профессиональные навыки, познакомиться с требованиями отрасли и подготовиться к трудоустройству.

«Это направление не ограничивается только созданием рабочих мест. По мере расширения инфраструктуры и усложнения туристических услуг значение квалифицированных кадров будет расти. Поэтому в отрасли есть возможность строить долгосрочную карьеру», — отметил Барало.

Вместе с тем реальный масштаб таких возможностей будет зависеть от темпов развития курортов, фактического спроса на специалистов и доступности образовательных программ. Важными показателями станут количество подготовленных кадров, наличие стажировок и возможности трудоустройства после обучения.

Экономический эффект для Алматы

Развитие Almaty SuperSki может оказать влияние не только на спортивную и туристическую отрасли, но и на связанные с ними виды бизнеса. Увеличение числа посетителей поддерживает спрос на гостиницы, предприятия общественного питания, транспорт, аренду оборудования и экскурсионные услуги.

Дополнительные возможности могут появиться и у малого предпринимательства. Чем больше людей приезжает в горы, тем выше потенциальный спрос на услуги питания, прокат, обучение и организацию отдыха.

Круглогодичная занятость и стабильный туристический поток также создают предпосылки для сохранения квалифицированных сотрудников. Для молодежи это означает возможность получить первую работу, освоить профессию и постепенно развиваться внутри одной отрасли.

Однако экономический эффект будет зависеть от того, насколько востребованными окажутся новые объекты, как будет организована работа курорта и смогут ли местные предприятия воспользоваться увеличением туристического потока.

Не менее важным остается вопрос доступности. Если отдых будет сопровождаться высокими расходами на транспорт, оборудование и обучение, часть потенциальной аудитории может так и не стать постоянными посетителями. Поэтому социальные программы и продуманная тарифная политика имеют значение не только для популяризации спорта, но и для формирования устойчивого спроса.

Безопасность и качество услуг

Расширение аудитории требует соответствующего уровня организации отдыха. Для начинающих лыжников и детей особенно важны подготовленные учебные зоны, квалифицированные инструкторы, доступное оборудование и соблюдение требований безопасности.

Организованные занятия для школьников потребуют отдельной системы сопровождения, согласования с образовательными учреждениями и решения вопросов транспортной доступности. Для семей и начинающих взрослых значение будут иметь понятная навигация, качество сервиса и возможность получить помощь на первых этапах обучения.

Поэтому успех проекта будет определяться не только количеством трасс и пропускной способностью подъемников. Не менее важны качество обучения, доступность услуг и способность инфраструктуры обеспечивать комфортное пребывание посетителей с разными потребностями.

При расширении туристических территорий также необходимо учитывать экологические ограничения и нагрузку на горные экосистемы. Развитие инфраструктуры должно сопровождаться эффективным управлением отходами, организацией транспортных потоков и соблюдением природоохранных требований.

Перспективы проекта

Almaty SuperSki может стать одним из инструментов изменения культуры зимнего отдыха в Алматы. Ориентация на начинающих лыжников, возможные бесплатные программы для школьников и специальные тарифы способны привлечь людей, для которых горнолыжный спорт прежде оставался недоступным или непривычным.

Одновременно развитие кластера формирует потенциальный спрос на новые профессии, повышает значение практического обучения и открывает дополнительные перспективы для молодежной занятости.

При этом конечный результат будет зависеть от реализации заявленных планов. Важно, чтобы увеличение вместимости курорта сопровождалось доступными услугами, качественной подготовкой кадров, безопасностью и ответственным отношением к природным территориям.

Если эти условия удастся обеспечить, Almaty SuperSki сможет стать не только новой площадкой для катания, но и частью более широкой модели развития Алматы, в которой горный туризм поддерживает массовый спорт, создает рабочие места и расширяет возможности городской экономики.