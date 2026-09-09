На Алматы приходится 34% внутренней торговли страны и 12,3 трлн тенге оборота

Оборот внутренней торговли Алматы по итогам первого полугодия 2026 года достиг 12,3 трлн тенге. На город приходится 34% всей внутренней торговли Казахстана, что выводит его на первое место среди регионов страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

Индекс физического объема торговли составил 105,3% при плановом показателе 103,9%.

Розничный товарооборот в январе-июне достиг 3,6 трлн тенге. Индекс физического объема составил 103,6%. На розницу приходится 29,5% общего объема торговли города.

Оборот оптовой торговли за тот же период достиг 8,6 трлн тенге, индекс физического объема составил 106,1%. Доля опта в структуре торговли Алматы достигла 69,9%.

За первые шесть месяцев года в торговую отрасль города вложили 161,8 млрд тенге инвестиций.

В министерстве отмечают рост инвестиционной активности в торговом секторе города.

Эти данные вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков представил на встрече с жителями и представителями бизнеса Алматы. Он провел отчетную встречу и личный прием граждан.

Рынок перестроили в торговый дом за 4,5 млрд тенге

Отдельной темой стала модернизация торговых объектов города. В рамках дорожной карты по обновлению рынков вице-министр посетил бывший контейнерный рынок «Тигрохауд».

В рамках дорожной карты по модернизации торговых рынков вице-министр посетил бывший контейнерный рынок «Тигрохауд». Объект полностью реконструировали и преобразовали в торговый дом Abai Plaza площадью 7,3 тыс. квадратных метров.

«За счет 4,5 млрд тенге частных инвестиций мы модернизировали рынок и превратили его в торговый центр площадью 7300 квадратных метров. Сейчас у нас 55 арендаторов, 80% из них работали здесь и раньше», - сказал генеральный директор ТОО «Тигрохауд» Азамат Шагытов.

В Алматы сейчас работают 37 торговых рынков. Из них 31 универсальный и шесть специализированных.

В городе представлены 12 торговых сетей. Семь из них относятся к крупным. Это Magnum, Small, MyMart, Toimart, Metro, Interfood и Galmart.

Торговая инфраструктура включает 4 457 магазинов у дома, 21 торгово-развлекательный центр, 29 торговых центров и 42 торговых дома.

Завод с почти 80-летней историей экспортирует продукцию в четыре страны

Во время рабочей поездки Айдар Абилдабеков посетил завод «Бахус», который работает с 1948 года.

Предприятие выпускает 12 видов продукции. Часть идет на внутренний рынок, часть отправляется на экспорт.

Сейчас завод поставляет продукцию в Россию, Монголию, Таиланд и Узбекистан.

Предприятие входит в число алматинских производителей, которые работают сразу на внутренний и внешний рынки. На фоне роста торговли в городе такие производства остаются частью экспортного направления региона.