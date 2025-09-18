В Алматы по итогам первого полугодия 2025 года объём оказанных услуг в сфере размещения составил 50,1 миллиарда тенге, что на 16,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в городском управлении туризма, такой рост демонстрирует стабильное развитие туристической отрасли и усиливающийся интерес к мегаполису как со стороны иностранных, так и со стороны отечественных путешественников.

По данным ведомства, в Алматы на сегодня функционируют 377 объектов размещения, что позволяет обеспечивать высокий уровень сервиса для туристов и деловых гостей. Номерной фонд вырос до 12 552 единиц, а единовременная вместимость уже составляет 22 768 койкомест. Эти показатели говорят о значительном расширении возможностей мегаполиса в приёме туристов и проведении масштабных мероприятий.

Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры за счёт частных инвестиций. Только с начала текущего года в Алматы было открыто 34 новых объекта туризма, включая современные гостиницы, капсульные отели, глэмпинги, базы отдыха и хостелы. Эти проекты не только повышают туристическую привлекательность города, но и создают новые рабочие места, способствуют развитию малого и среднего бизнеса, а также делают отдых более доступным и разнообразным.

Как подчёркивают в управлении туризма, Алматы уверенно укрепляет позиции одного из ключевых туристических центров региона. В рамках проектного офиса акимата города ведётся активная работа по сопровождению более 90 инициатив, связанных со строительством и проектированием гостиниц и туристических объектов, что указывает на серьёзные долгосрочные планы по развитию отрасли.

Таким образом, Алматы продолжает задавать высокую планку в сфере туризма, превращаясь в привлекательное и конкурентоспособное направление как на внутреннем, так и на международном рынке.