Алматы укрепляет позиции на китайском рынке делового туризма

Алматы расширяет присутствие на туристическом рынке Китая, делая ставку на привлечение корпоративных путешественников, международных конференций и крупных деловых мероприятий. Одним из ключевых направлений этой работы стало продвижение города на международной выставке China International MICE Exchange (CIMX Beijing 2026), которая прошла с 3 по 5 ноября в Пекине.

На площадке выставки туристические возможности Алматы представил Visit Almaty. Представители организации провели презентации для китайских туроператоров, организаторов деловых мероприятий и корпоративных поездок, обозначив перспективы сотрудничества и возможности города для развития международного MICE-туризма.

Китай сегодня входит в число наиболее перспективных туристических рынков для Алматы. По итогам 2025 года город посетили 136 419 туристов из КНР — на 37,6% больше, чем годом ранее. Дополнительные возможности для развития туристического обмена создаёт прямое авиасообщение с четырьмя крупными городами Китая: Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Урумчи.

На фоне растущего интереса со стороны китайских путешественников Алматы последовательно развивает MICE-направление, объединяющее деловые поездки, международные конференции, выставки и корпоративные мероприятия. Это позволяет расширять туристический сезон, привлекать новые категории гостей и повышать востребованность городской инфраструктуры.

Одним из преимуществ Алматы является возможность сочетать деловую программу с разнообразным туристическим отдыхом. Участники международных форумов и конференций могут не только проводить деловые встречи, но и знакомиться с культурой города, национальной кухней, достопримечательностями и горными курортами в его окрестностях.

В рамках CIMX Beijing 2026 представители Visit Almaty провели деловые переговоры с участниками китайского туристического рынка. Стороны обсудили перспективы совместных туристических программ, продвижение Алматы среди корпоративных клиентов и расширение возможностей для проведения международных мероприятий.

Масштаб выставки подтверждает растущий интерес профессионального сообщества к международному деловому туризму. CIMX Beijing 2026 объединила более 3 тысяч представителей индустрии из 41 страны и региона, став площадкой для презентации туристических направлений, установления деловых контактов и поиска новых партнёров.

Продвижение Алматы на китайском рынке направлено на расширение международных связей, привлечение новых туристических потоков и укрепление позиций города как центра делового и событийного туризма Центральной Азии. Сочетание развитой городской инфраструктуры, прямого авиасообщения и близости к природным достопримечательностям формирует дополнительные возможности для привлечения международных гостей.