Уточнённый бюджет Алматы на 2026 год составит 2 трлн 806,4 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель управления экономики и финансов города Бауыржан Кудайбергенов на внеочередной XLII сессии маслихата, передает BAQ.KZ.

По его словам, корректировка произведена за счёт внутреннего перераспределения средств — без увеличения общего объёма бюджета. Финансирование направлено на приоритетные для города проекты.

В январе индекс краткосрочного экономического индикатора в Алматы составил 104,2%. Основной вклад в рост обеспечили строительство, обрабатывающая промышленность и торговля.

На 2026 год прогнозируется рост валового регионального продукта города на уровне 6%. Основные бюджетные средства будут направлены на развитие социальной сферы, инфраструктуры и транспортной системы.