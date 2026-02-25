В Алматы коммунальные службы города продолжают ликвидировать последствия снегопада, уже в четвертый раз проводя сплошную очистку улично-дорожной сети. Об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города, передает BAQ.KZ.

На 25 февраля в работе задействованы 1250 единиц спецтехники и 4050 дорожных рабочих. Из них 905 единиц техники и 2015 работников – ГКП «Алматы Тазалык», 345 единиц техники и 695 человек – частные подрядные организации.

Для усиления работ ночью с 25 на 26 февраля привлекаются дополнительно 1 340 человек: 500 сотрудников «Алматы Тазалык» и 840 работников подрядных организаций. Таким образом, суточный выход техники и рабочих составляет 1250 единиц и 4050 человек.

Особое внимание уделяется магистральным улицам, маршрутам общественного транспорта, подъемам, спускам, остановочным комплексам и тротуарам. Очистка проводится циклично: после обработки противогололедными материалами техника сгребает и вывозит снежную массу.

Коммунальные службы продолжают работу круглосуточно, оперативно перераспределяя ресурсы на наиболее загруженные участки, несмотря на непрекращающиеся осадки.