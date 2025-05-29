Южная столица Казахстана вновь попала в список городов с самым загрязнённым воздухом. Согласно данным международной компании IQAir, которая в режиме реального времени отслеживает качество воздуха по всему миру, в мае Алматы занял 42-е место среди 125 крупнейших городов планеты, передает BAQ.KZ.

Как сообщают аналитики energyprom.kz, индекс загрязнённости воздуха (AQI) в Алматы составил 61, что соответствует среднему уровню загрязнения. Однако специалисты отмечают, что май — далеко не самый тяжёлый месяц по этому показателю. Самая критическая ситуация традиционно складывается в зимний период: с декабря по март. В январе прошлого года Алматы даже возглавил антирейтинг, когда индекс превышал 250 пунктов.

По оценке РГП "Казгидромет", город входит в число населённых пунктов с высоким и очень высоким уровнем загрязнённости атмосферы. В 2023 году стандартный индекс загрязнения воздуха (СИ) достиг отметки 15,6, а показатель наибольшей повторяемости загрязнений (НП) превышал 50%, что свидетельствует о регулярном характере проблемы.

Основным источником загрязнений остаётся автотранспорт. По данным правительства РК, на него приходится 59,6% всех вредных выбросов в городе — около 113 тыс. тонн в год. При этом парк автомобилей в Алматы и прилегающей области за последние годы вырос почти на 29%, и сегодня насчитывает около 1,4 млн машин. Почти половина из них — старые автомобили старше 20 лет.

Несмотря на наличие 19 стационарных экопостов, эффективность их работы вызывает сомнения у общественности и депутатов. В парламенте заявили, что каждый пост оформляет в среднем менее четырёх нарушений в день, в то время как в город ежедневно въезжают сотни тысяч машин. По мнению депутатов, работа экопостов носит формальный характер и требует пересмотра.

Один из возможных вариантов решения — создание экологического буфера вокруг Алматы. Так, планируемый к строительству город Алатау может взять на себя часть транспортной и демографической нагрузки. Новый мегаполис должен быть построен по принципам "умного города", с экологическим контролем, широкой транспортной инфраструктурой и возможностями для работы и жизни без необходимости ежедневных поездок в Алматы.