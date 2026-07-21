Алматы вошел в топ-80 лучших городов мира для студентов

Алматы занял 78-е место в рейтинге 150 лучших городов мира для студентов по версии QS Best Student Cities 2026. Астана расположилась на 119-й строчке. При составлении рейтинга эксперты оценивали города по нескольким критериям: привлекательность для студентов, качество университетов, перспективы трудоустройства, доступность жизни и обучения, международное разнообразие и мнение самих студентов.

В QS отмечают, что Алматы привлекает студентов живописными горными пейзажами, сравнительно невысокой стоимостью жизни и сильными университетами. Средняя стоимость обучения в городе оценивается примерно в 2,4 тысячи долларов, а аренда жилья — около 336 долларов в месяц. Среди преимуществ также называют большое количество кафе, ресторанов, магазинов и насыщенную культурную жизнь.

Кроме того, в Алматы расположен один из ведущих вузов страны — Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Среди соседних столиц и крупных городов Алматы занял более высокую позицию, чем Баку (95-е место), Тбилиси (130-е), Бишкек (137-е) и Ташкент (146-е). Астана в рейтинге оказалась на 119-м месте.