Сегодня, 5 августа, в Алматы стартовал международный учебно-тренировочный сбор по дзюдо, в котором принимают участие более 700 спортсменов из 30 стран мира.

На совместную подготовку в Казахстан прибыли олимпийские чемпионы, призеры Олимпийских игр и победители чемпионатов мира.

Среди участников – олимпийские чемпионы Елдос Сметов и Лаша Шавдатуашвили (Грузия), бронзовый призер Олимпийских игр Гусман Кыргызбаев, а также чемпионы мира Рюдзю Нагаяма и Сансиро Мурао (Япония), Инал Тасоев и Тимур Арбузов (Россия), Тато Григалашвили (Грузия), Мими Хух (Южная Корея) и другие титулованные спортсмены.

Тренировочный процесс проходит на базе Центра олимпийской подготовки.

Как отметили организаторы, такой масштабный совместный учебно-тренировочный сбор впервые проходит в Казахстане. Он продлится до 15 августа и станет важным этапом подготовки ведущих дзюдоистов к предстоящим международным соревнованиям.