Алматы впервые вошел в топ-80 лучших студенческих городов мира

Алматы и Астана улучшили позиции в международном рейтинге QS Best Student Cities 2027.

Алматы поднялся сразу на 13 позиций и занял 78-е место, показав лучший результат среди казахстанских городов за всю историю участия страны в рейтинге. Астана также улучшила свои позиции, поднявшись на 8 строчек и заняв 119-е место.

Чем выделился Алматы

Одним из ключевых факторов успеха Алматы стала развитая университетская инфраструктура. В городе расположены девять вузов, вошедших в QS World University Rankings 2027.

По показателю, оценивающему совокупные результаты университетов, Алматы занимает 50-е место в мире, что отражает высокий уровень городской системы высшего образования.

Казахстан вошел в число самых доступных для студентов стран

Высокие позиции казахстанские города заняли и по доступности образования и стоимости проживания.

По этому показателю Астана занимает 9-е место в мире, а Алматы – 24-е, что делает их привлекательными для иностранных студентов с точки зрения затрат на обучение и жизнь.

Также улучшились результаты по критерию международного разнообразия студенческого сообщества, что свидетельствует о росте интереса зарубежных студентов к казахстанским университетам.

Рейтинг QS Best Student Cities ежегодно составляет международное аналитическое агентство QS Quacquarelli Symonds. При оценке учитываются шесть основных критериев: академическая репутация университетов, привлекательность города для студентов, востребованность выпускников работодателями, стоимость обучения и проживания, международное разнообразие студенческого сообщества и отзывы самих студентов. В рейтинг 2027 года вошли 150 городов мира, соответствующих требованиям по численности населения и наличию университетов, представленных в QS World University Rankings 2027.

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