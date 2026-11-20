Какими станут дворы, улицы и общественные пространства Алматы в следующем году, во многом зависит от самих горожан. В городе стартовало онлайн-голосование по программе «Бюджет народного участия», в рамках которого жители могут поддержать идеи по благоустройству своих районов.

Голосование продлится с 20 по 30 ноября. В этом году на выбор горожанам представили 471 проект из 2 128 предложений, поступивших от жителей мегаполиса.

Принять участие могут совершеннолетние алматинцы с постоянной регистрацией в городе. Для этого необходимо зайти на портал budget.open-almaty.kz, открыть раздел «Голосование», ознакомиться с инициативами и выбрать не более трех понравившихся проектов.

Подтвердить свой выбор можно с помощью электронной цифровой подписи или SMS-кода.

Проекты, которые получат наибольшую поддержку, районные акиматы реализуют в 2027 году. Таким образом, у жителей есть возможность непосредственно повлиять на то, какие изменения появятся в городской среде.

Получить дополнительную информацию о программе можно в районных акиматах или Общественной приемной акимата Алматы Open Almaty по телефону 224 39 29 (вн. 203).