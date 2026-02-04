В Алматы во время экологических рейдов выявили массовые нарушения норм выбросов у автотранспорта, передает BAQ.KZ.

Контрольные мероприятия прошли 3 февраля в разных районах города. Проверки проводили специалисты ТОО "Eco Almaty" совместно с Департаментом полиции Алматы с применением инструментальных замеров, сообщили в управлении экологии и окружающей среды мегаполиса.

На пересечении улиц Саина и Дулати было проверено 30 автомобилей. У 16 из них зафиксировано превышение допустимых экологических показателей. Из них два нарушения выявлены у транспортных средств с дизельными двигателями, еще 12 — у автомобилей с бензиновыми двигателями.

Дополнительные проверки прошли на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Бекмаханова. Здесь специалисты осмотрели 20 машин. Превышение экологических нормативов выявлено у шести автомобилей, работающих на дизельном топливе.

Всего по итогам рейдов проверено 50 транспортных средств, в отношении нарушителей составлено 22 административных протокола.

Согласно части 1 статьи 334 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", эксплуатация автомобилей, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума превышают установленные нормативы, влечет штраф в размере 10 МРП для физических лиц и 100 МРП — для юридических лиц.

Отмечается, что проверки проводятся в рамках Правил охраны атмосферного воздуха города Алматы, утвержденных 30 декабря 2025 года. Документ направлен на усиление контроля за источниками выбросов, включая автотранспорт, и снижение уровня загрязнения воздуха, особенно в периоды неблагоприятных метеоусловий.