В Алматы цифровизация все активнее охватывает сферы экологии и общественной безопасности. О ключевых направлениях работы рассказал заместитель руководителя управления цифровизации города Мейрам Дюсюков на площадке Региональной службы коммуникаций, передает BAQ.KZ.

В экологическом блоке выделены три приоритета: мониторинг окружающей среды, "умное" управление отходами и контроль водных ресурсов.

На сегодня места сбора твердых бытовых отходов контролируются через Единую систему видеомониторинга — в нее интегрированы 730 камер. Маршруты вывоза мусора отслеживаются с помощью GPS, охват составляет 65%.

Для контроля качества воздуха в городе развернута сеть из 296 датчиков, из которых 200 установлены в 2025 году фондом Almaty Air Initiative. Это позволяет получать более точные данные о состоянии атмосферы в разных районах мегаполиса.

В ближайших планах — усиление контроля водоохранных зон, создание единой инфраструктуры дронов для экологического надзора и доведение охвата мониторинга маршрутов ТБО до 80%.

По словам Мейрама Дюсюкова, цифровые инструменты позволяют повысить прозрачность процессов и оперативность реагирования на экологические нарушения.

Отдельный акцент сделан на общественной безопасности. Все школы, детские сады и объекты здравоохранения уже оснащены системами видеонаблюдения. В городе применяются технологии искусственного интеллекта и автоматического распознавания происшествий.

Единая система видеомониторинга за два года выросла более чем втрое: с 18 тысяч камер в 2023 году до 65 тысяч в настоящее время.

Для обеспечения дорожной безопасности установлено 1 641 аппаратно-программный комплекс фиксации нарушений ПДД. До 1 марта планируется дополнительно установить еще 350 комплексов "Сергек".

В 2026–2027 годах власти намерены подключить частные камеры к единой системе, увеличить общее количество камер до 100 тысяч уже в 2026 году, внедрить новые виды видеоаналитики и создать единый центр оперативного управления "112" к 1 ноября 2026 года.

Также в городе действует система мониторинга лавин и раннего оповещения о ЧС MassAlert.

Как отметил Мейрам Дюсюков, развитие цифровых решений в экологии и безопасности направлено на формирование более устойчивой и защищенной городской среды.