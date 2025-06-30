Альназарова объяснила, почему ФСМС не дополучил 212 млрд тенге
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Министр здравохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Правительства прокомментировала вопрос о том, почему Фонд медицинского страхования не дополучил 212 млрд тенге в 2024 году, передает BAQ.KZ.
Министр признала, что были проблемы в графике финансирования. Однако все обязательства по этому вопросу были выполнены.
"К концу года перед медицинскими организациями все необходимые финансовые потоки со стороны Фонда медицинского страхования были оплачены", - сказала министр.
На вопрос, когда будут восполнены 212 миллиардов, министр ответила, что вопрос находится в разработке.
"Самое главное, что тот объем финансирования, который должен был дойти до медицинских организаций в виде медицинских услуг до населения полностью по итогам прошлого года восполнен", - отметила министр.