  • 30 Июня, 14:22
  • BAIGENEWS

Альназарова объяснила, почему ФСМС не дополучил 212 млрд тенге

Сегодня, 14:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 14:08
Сегодня, 14:08
40
Фото: BAQ.KZ

Министр здравохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Правительства прокомментировала вопрос о том, почему Фонд медицинского страхования не дополучил 212 млрд тенге в 2024 году, передает BAQ.KZ.

Министр признала, что были проблемы в графике финансирования. Однако все обязательства по этому вопросу были выполнены.

"К концу года перед медицинскими организациями все необходимые финансовые потоки со стороны Фонда медицинского страхования были оплачены", - сказала министр.

На вопрос, когда будут восполнены 212 миллиардов, министр ответила, что вопрос находится в разработке.

"Самое главное, что тот объем финансирования, который должен был дойти до медицинских организаций в виде медицинских услуг до населения полностью по итогам прошлого года восполнен", - отметила министр.

Самое читаемое

Наверх