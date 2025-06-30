Министр здравохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Правительства прокомментировала вопрос о том, почему Фонд медицинского страхования не дополучил 212 млрд тенге в 2024 году, передает BAQ.KZ.

Министр признала, что были проблемы в графике финансирования. Однако все обязательства по этому вопросу были выполнены.

"К концу года перед медицинскими организациями все необходимые финансовые потоки со стороны Фонда медицинского страхования были оплачены", - сказала министр.

На вопрос, когда будут восполнены 212 миллиардов, министр ответила, что вопрос находится в разработке.