Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова прокомментировала ситуацию с финансированием обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). В беседе с корреспондентом BAQ.KZ она заверила, что на сегодняшний день у государства нет долгов перед медицинскими организациями.

"Мы закрываем всю потребность, которая есть. По итогам 2024 года фонд покрыт. Все услуги, которые были оказаны медорганизациями, оплачены со стороны фонда", — заявила Альназарова корреспонденту BAQ.KZ.

В то же время, отвечая на вопрос нашего журналиста о возможных задержках, вице-министр подтвердила наличие определённых трудностей.

"Есть определённые задержки в финансировании. Но в течение года, я думаю, мы тоже, в принципе, выйдем со стороны Министерства здравоохранения без долгов", — добавила Акмарал Альназарова.

По её словам, работа по урегулированию всех выплат продолжается, и министерство стремится обеспечить своевременное выполнение всех финансовых обязательств.

Напомним, ранее редакция BAQ.KZ публиковала материал о системе ОСМС в Казахстане: "Куда уходят триллионы и почему систему всё ещё "штормит"". Согласно прогнозам, в 2025 году общие расходы на здравоохранение в стране составят 2,95 триллиона тенге.