С 9-го этажа строящегося жилого комплекса на улице Бухар Жырау в Астане сорвался промышленный альпинист, передает BAQ.KZ.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции столицы.

"По факту нарушения требований безопасности при проведении строительных работ возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, при подготовке к работам по очистке окон методом промышленного альпинизма работник сорвался с высоты 9-го этажа. В настоящее время 28-летний мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Проводится проверка", — сообщили в ДП Астаны.