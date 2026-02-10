Альпинист сорвался с 9 этажа в Астане
Сегодня, 16:33
95Фото: фото из открытых источников
С 9-го этажа строящегося жилого комплекса на улице Бухар Жырау в Астане сорвался промышленный альпинист, передает BAQ.KZ.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции столицы.
"По факту нарушения требований безопасности при проведении строительных работ возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, при подготовке к работам по очистке окон методом промышленного альпинизма работник сорвался с высоты 9-го этажа. В настоящее время 28-летний мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Проводится проверка", — сообщили в ДП Астаны.
