"Алтай" сыграл вничью с "Астаной" в матче КПЛ

В матче Казахстанской Премьер-лиги футбольный клуб "Алтай" из Восточно-Казахстанской области на своём поле встретился со столичной "Астаной".

С самого начала матч прошёл в напряжённой борьбе. Обе команды активно атаковали, но в первом тайме счёт открыт не был.

Во второй половине встречи гости вышли вперёд. Гол забил Рамазан Каримов. После этого "Алтай" усилил давление и смог сравнять счёт. На 67-й минуте Дмитрий Шмидт точно пробил по воротам, сделав счёт 1:1.

До конца матча счёт не изменился. Таким образом, "Алтай" набрал одно очко в игре с одним из лидеров чемпионата.

Отметим, следующий матч команда проведёт 14 июня против "Актобе".