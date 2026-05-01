"Алтай" сыграл вничью с "Астаной" в матче КПЛ
Игру посетил аким области Нурымбет Сактаганов.
Сегодня 2026, 00:32
24Фото: Акимат ВКО
В матче Казахстанской Премьер-лиги футбольный клуб "Алтай" из Восточно-Казахстанской области на своём поле встретился со столичной "Астаной".
С самого начала матч прошёл в напряжённой борьбе. Обе команды активно атаковали, но в первом тайме счёт открыт не был.
Во второй половине встречи гости вышли вперёд. Гол забил Рамазан Каримов. После этого "Алтай" усилил давление и смог сравнять счёт. На 67-й минуте Дмитрий Шмидт точно пробил по воротам, сделав счёт 1:1.
До конца матча счёт не изменился. Таким образом, "Алтай" набрал одно очко в игре с одним из лидеров чемпионата.
Отметим, следующий матч команда проведёт 14 июня против "Актобе".
