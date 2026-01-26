В январе президент США Дональд Трамп объявил о создании нового международного формата — "Совета мира", который уже вызвал оживлённые дискуссии среди политиков и экспертов. Изначально задуманная как площадка для урегулирования конфликта в секторе Газа, инициатива постепенно приобретает очертания более широкой международной структуры, которую ряд аналитиков рассматривает как потенциальную альтернативу Организации Объединённых Наций. В число стран, согласившихся присоединиться к Совету, вошёл и Казахстан. Что представляет собой новая организация и какие возможности или риски она несёт для Астаны подробнее в обзоре BAQ.KZ.

Что такое "Совет мира" и каковы его задачи

16 января Дональд Трамп заявил о создании "Совета мира", а в ходе Всемирного экономического форума в Давосе подписал его учредительную хартию. Ещё в ноябре 2025 года ООН одобрила концепцию временного международного органа, который должен был координировать финансирование восстановления сектора Газа в соответствии с международным правом и комплексным мирным планом. Однако в нынешнем виде инициатива Трампа выходит за рамки первоначального замысла и может трансформироваться в самостоятельный международный механизм.

В своей социальной сети Truth Social президент США охарактеризовал новую структуру как "самый великий и влиятельный совет из когда-либо созданных". Одновременно Белый дом направил приглашения лидерам десятков государств.

Согласно хартии, "Совет мира" позиционируется как международная организация, направленная на укрепление стабильности в регионах, пострадавших от конфликтов, восстановление легитимного управления и обеспечение долгосрочного мира. При этом в документе прямо не упоминается Газа, что, по мнению экспертов Financial Times, указывает на стремление создать более гибкий и эффективный орган, способный действовать там, где, по мнению Трампа, Совет Безопасности ООН демонстрирует низкую результативность.

Издание Financial Times отмечает, что отсутствие прямого упоминания Газы в хартии свидетельствует о стремлении создать глобальный механизм кризисного управления:

"Совет мира может стать инструментом параллельной дипломатии США, позволяющим обходить ограничения Совета Безопасности ООН", — пишет Financial Times.

Основные принципы работы Совета

Хартия "Совета мира" предусматривает ряд ключевых положений. Членами организации могут стать только государства, приглашённые председателем Совета — Дональдом Трампом. Каждая страна представляется на уровне главы государства или иного высокопоставленного должностного лица по согласованию с председателем.

Совет не обладает юрисдикцией на территории государств-членов и не вправе проводить миротворческие операции без их согласия. Членство предоставляется сроком на три года, однако для стран, внёсших взнос в размере 1 млрд долларов в первый год, это ограничение не применяется. Каждое государство имеет один голос, решения принимаются большинством, но вступают в силу только после одобрения председателя. При этом в Акорде отдельно отметили, что Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям Устава организации.

"Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям Устава", – говорится в сообщении.

Финансирование осуществляется за счёт добровольных взносов государств, организаций и иных источников. Хартия вступает в силу после официального принятия приглашения тремя государствами.

Цели и принципы работы Совета

Согласно хартии, "Совет мира" нацелен на:

- стабилизацию регионов, пострадавших от конфликтов;

- поддержку восстановления государственных институтов;

- содействие долгосрочному миру;

- координацию международных усилий в кризисных зонах.

Американское издание The New York Times характеризует инициативу как: "попытку создать элитный дипломатический клуб, в котором ключевые решения будут приниматься не на основе консенсуса, а по принципу политической и финансовой лояльности".

Состав и география участников

Председателем Совета стал сам Дональд Трамп. В исполнительный комитет также вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, предприниматель Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и ряд высокопоставленных американских чиновников.

По данным СМИ, приглашения направлены лидерам 58 государств. На данный момент согласие на участие выразили как минимум 17 стран, включая Казахстан, Азербайджан, Армению, Израиль, ОАЭ, Египет, Пакистан и Узбекистан. В то же время ряд европейских государств, в частности Франция, Швеция и Норвегия, отнеслись к инициативе скептически, выразив опасения относительно возможного подрыва институциональных основ ООН.

Что участие в Совете означает для Казахстана

Политолог Жанат Момынкулов отмечает, что "Совет мира" не является классической международной организацией, а скорее представляет собой высокоуровневый дипломатический механизм. По его словам, инициатива отражает прагматичный и реалистичный подход Трампа, ориентированный на быстрые договорённости и переговоры с участием ключевых акторов, минуя громоздкие многосторонние институты.

Схожей точки зрения придерживается аналитик Chatham House Эндрю Даунс.

"Для государств средней силы, таких как Казахстан, участие в подобных форматах открывает новые каналы влияния, но одновременно требует осторожности, чтобы не оказаться втянутыми в геополитические игры крупных держав", - считает он.

Для Казахстана участие в Совете открывает дополнительные дипломатические возможности: укрепление имиджа нейтрального посредника, вовлечение в переговоры на высшем уровне и расширение внешнеполитического влияния как государства средней силы. Вместе с тем эксперт подчёркивает, что неформальный и во многом силовой характер механизма может в отдельных случаях вынуждать страну учитывать интересы более мощных игроков.

Таким образом, "Совет мира" Дональда Трампа представляет собой неоднозначную, но потенциально значимую международную инициативу. Для Казахстана это шанс усилить своё дипломатическое присутствие и заявить о себе как об ответственном участнике глобальных процессов. Однако эффективность участия будет напрямую зависеть от выверенной стратегии и способности учитывать сложную динамику интересов ведущих мировых держав. Напомним, сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Хартию "Совета мира", официально закрепив участие страны в новом международном формате.

Американский политолог Иэн Бреммер в комментарии для Time подчеркивает, что такая структура имеет эффективность.