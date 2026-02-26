Алтын Путилин назначен пресс-секретарем Управления делами Президента РК
Сегодня 2026, 10:20
47Фото: PRO Кадры kz
Пресс-секретарем Управления делами Президента РК назначен Алтын Путилин, передает BAQ.KZ со ссылкой на ProКадрыKZ.
Выпускник Университета «Мирас» по специальности «Иностранные языки».
В разные годы работал журналистом, телеведущим, редактором сайта телеканала «Отырар ТВ», в пресс-службе акима Южно-Казахстанской области, г.Шымкент, пресс-секретарем АО «СПК «Шымкент».
Также был собственным корреспондентом, корреспондентом отдела новостей телеканала «Хабар24», пресс-секретарем АО «НК «Kazakh Invest», советником министра национальной экономики.
Был PR-директором по Центральной Азии и СНГ проекта Hyrasia One по производству зеленого водорода в Мангистауской области.
С июля 2025 года – директор Департамента коммуникаций – Пресс-секретарем ТОО «Казахстанские атомные электрические станции».
Владеет государственным языком.
