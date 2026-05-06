Казахстан запускает новые механизмы привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов, передает BAQ.kz.

Инициатива реализуется в рамках указа Касым-Жомарт Токаев, направленного на повышение открытости страны для талантов, инвесторов и предпринимателей.

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало законопроект, предусматривающий комплексное обновление миграционного законодательства.

Одним из ключевых нововведений станет формирование перечня приоритетных профессий, который будет утверждаться Правительством. Ожидается, что в него войдут специалисты в сферах IT, здравоохранения, образования и культуры - направлениях с наибольшим дефицитом кадров.

Документ также вводит прозрачные условия привлечения иностранных специалистов по приглашению работодателей.

Отдельное внимание уделено созданию конкурентных условий для работы и жизни в Казахстане. В частности, планируется расширение программы "Алтын Visa".

Иностранные специалисты смогут претендовать на статус долгосрочного резидента (Resident ID) после определенного периода работы в стране. Этот статус даст доступ к налоговым льготам, финансовым услугам, а также расширит возможности в сфере здравоохранения и образования и позволит работать вне квот.

В министерстве считают, что такие меры помогут не только закрыть дефицит кадров, но и обеспечить передачу знаний казахстанским специалистам, ускоряя технологическое развитие экономики.

В долгосрочной перспективе Казахстан может стать региональным центром притяжения квалифицированных кадров и современных технологий.

В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование.

Кроме того, планируется расширить перечень востребованных профессий с 51 до 174. В него войдут специалисты в сферах атомной промышленности, энергетики, биотехнологий, медицины, водных ресурсов и других стратегических направлений.

Ожидается, что принятые меры усилят позиции Казахстана в глобальной конкуренции за таланты и обеспечат приток квалифицированных специалистов в ключевые отрасли экономики.