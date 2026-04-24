  • Алуа Балкибекова уверенно стартовала на Кубке мира по боксу в Бразилии

Алуа Балкибекова уверенно стартовала на Кубке мира по боксу в Бразилии

Спортсменка вышла в четвертьфинал турнира.

Сегодня 2026, 07:41
Pixabay.com Сегодня 2026, 07:41
Сегодня 2026, 07:41
22
Фото: Pixabay.com

Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова успешно начала выступление на Кубке мира по боксу, который проходит в Фос-ду-Игуасу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В поединке 1/8 финала весовой категории до 55 килограммов она встретилась с представительницей Болгарии Златислава Чуканова. Бой продлился все три раунда и завершился победой Балкибековой раздельным решением судей — 4:1.

Четверо судей отдали предпочтение казахстанке со счетом 30:27, в то время как один рефери оценил поединок в пользу соперницы — 29:28.

Благодаря этой победе Балкибекова вышла в четвертьфинал турнира. Отметим, что это ее первое выступление в 2026 году после успешного чемпионата мира. 
 

Самое читаемое

