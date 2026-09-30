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Алуа Балкыбекова принесла Казахстану бронзовую медаль Азиатских игр

30 Сентября 2026, 09:48
АВТОР
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Казахстанская федерация бокса 30 Сентября 2026, 09:48
30 Сентября 2026, 09:48
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Фото: Казахстанская федерация бокса

Двукратная чемпионка мира по боксу Алуа Балкыбекова стала бронзовым призёром XX летних Азиатских игр, которые проходят в японской префектуре Айти и городе Нагоя.

В полуфинале весовой категории до 51 килограмма казахстанская спортсменка встретилась с представительницей Вьетнама Зи Там Нгуен.

По итогам трёхраундового поединка судьи единогласным решением со счётом 5:0 отдали победу спортсменке из Вьетнама.

В итоге Алуа Балкыбекова завершила выступление на Азиатских играх с бронзовой медалью. Для казахстанской спортсменки это стало первым участием в главном континентальном спортивном форуме.

Сегодня на ринг также выйдут казахстанские боксёры Наталья Богданова (до 75 кг), Махмуд Сабырхан (до 55 кг) и Торехан Сабырхан (до 70 кг).

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