Американский штат Аляска столкнулся с истощением запасов природного газа в заливе Кука. Это может привести к перебоям в энергоснабжении Анкориджа — крупнейшего города региона, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на The New York Times.

Ещё несколько десятилетий назад Аляска экспортировала топливо за рубеж, но теперь ситуация кардинально изменилась. Запасы газа в заливе заметно сократились, а многие буровые компании закрылись. Чиновники предупреждают: уже в ближайшие годы штат может столкнуться с острой нехваткой энергоресурсов.

"О проблеме снижения добычи известно более 15 лет, однако конкретного плана её решения до сих пор нет. Для Аляски, экономика которой во многом держится на нефти и газе, этот вопрос имеет особое значение", - пишет газета.

По прогнозам местных коммунальных служб, начиная примерно с 2028 года, им придётся закупать газ за рубежом. Это, в свою очередь, может вызвать рост тарифов на электроэнергию и отопление на 10–40%.