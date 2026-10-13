AMANAT отказалась от участия во внеочередных выборах в маслихаты

Партия AMANAT не будет участвовать во внеочередных выборах депутатов маслихатов Казахстана. Об этом стало известно на заседании Центральной избирательной комиссии , передаёт BAQ.KZ.

В ходе заседания вице-министр юстиции РК Ботагоз Жаксыбекова сообщила, что в настоящее время в Казахстане официально зарегистрированы восемь политических партий.

На сегодняшний день в стране зарегистрированы партии «Әділет», «Ауыл», «Ақ жол», Народная партия Казахстана (НПК), Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), «Байтақ», Respublica и AMANAT.

Как отметила вице-министр, все политические партии имеют структурные подразделения и филиалы во всех регионах страны.

При этом на заседании стало известно, что партия AMANAT направила в Центральную избирательную комиссию официальное письмо о неучастии во внеочередных выборах депутатов маслихатов.

«Сегодня перед началом заседания в Центральную избирательную комиссию поступило официальное письмо от партии AMANAT о том, что она не будет участвовать во внеочередных выборах депутатов маслихатов. В связи с этим нам необходимо принять решения о допуске остальных семи партий», – прозвучало на заседании ЦИК.

По итогам рассмотрения вопроса Центральная избирательная комиссия допустила семь политических партий к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов по партийным спискам.

Напомним, внеочередные выборы депутатов маслихатов Казахстана состоятся 29 ноября 2026 года. Всего предстоит избрать 3 447 депутатов в 228 маслихатах.