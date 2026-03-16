Состоялось собрание Фракции партии «AMANAT» в Мажилисе в связи с успешным проведением референдума и принятием новой Конституции. Депутаты подчеркнули, что результаты голосования стали историческим выбором граждан и подтвердили широкую общественную поддержку курса реформ Президента Касым-Жомарта Токаева. Посредством видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие фракции партии в региональных маслихатах.

Спикер Мажилиса, Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов отметил, что подавляющее большинство казахстанцевподдержало новую Конституцию и поздравил всех с этой победой. Согласно данным Центральной комиссии референдума, за нее проголосовали 87,15% участников. По его словам, столь высокий результат свидетельствует о возросшей политической культуре граждан и их стремлении к построению Справедливого Казахстана.

«15 марта стало историческим событием, занявшим особое место в летописи нашей страны. Это день, который сплотил наш народ и объединил нацию. День, когда был сделан выбор в пользу Сильного, Справедливого и Прогрессивного Казахстана.Он стал началом нового этапа в развитии государства. Референдум наглядно показал, что у нашего народа большое доверие к реформам Президента. В новой Конституции нашли отражение запросы, надежды и ожидания миллионов наших соотечественников. Поэтому принятие новой Конституции – это победа всего нашего народа. Я убежден, что она будет вести нашу страну только к новым вершинам и великим целям», – сказал он.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что принятиеновой Конституции – это начало кардинальных изменений в нашем государстве. Предстоит многое сделать, чтобы каждая статья новой Конституции стала нормой жизни и работала на благополучие людей. Это потребует консолидации усилий всех прогрессивных слоев общества и партия «AMANAT», как политическая опора Президента должна быть в авангарде этой работы. Он также отметил, что члены партии «AMANAT» в составе Общенациональной Коалиции провелибольшую разъяснительную работу, посетили все регионы страны, знают ожидания людей и теперь важно, чтобы все они были оправданы.

В ходе заседания было также принято обращение «AMANAT» в связи с принятием новой Конституции. Текст документа зачитал Исполнительный секретарь партии Дәулет Кәрібек. В нем отмечается, что 15 марта народ сделал исторический и осознанный выбор, подтвердив беспрецедентную поддержку курса реформ Президента Касым-Жомарта Токаева– в который верят казахстанцы, который ежедневно доказывает свою состоятельность и меняет страну к лучшему. Кроме того, партия «AMANAT» задействует все свои ресурсы – фракции в Парламенте и маслихатах, сеть региональных филиалов, молодежные иволонтерские структуры – для реализации норм Основного закона и создания процветающего Казахстана под руководством Главы государства.

В ходе заседания также выступили депутаты фракции. Ерлан Саиров отметил, что в условиях геополитической турбулентности и нестабильности, Казахстану необходима новая Конституция, котораяпозволит сохранить устойчивость государства.Сергей Пономарев подчеркнул, что новая Конституция укрепляет общественное согласие и сохраняет ключевые гуманитарные ценности, включая межэтническое единство казахстанского общества.

Нартай Сарсенгалиев обратил внимание на активную роль молодежи в поддержке новой Конституции. По его словам, молодежные активисты провели тысячи встреч по всей стране. Он также подчеркнул, что закрепление волонтерской деятельности в Конституции отражает растущую гражданскую активность молодежи. Юлия Кучинскаяотметила, что референдум стал масштабным «срезом» общественного мнения и показал высокий уровень политической зрелости и гражданской ответственности казахстанцев. А Еркин Абиль отметил, что внедрение пропорциональной избирательной системы и усиление роли партий создает условия для более содержательной политической конкуренции, когда избиратели в первую очередь оценивают программы и предлагаемые идеи, а не личность кандидата.