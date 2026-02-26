В Национальной академической библиотеке РК прошла презентация сборников писателя и лауреата премии «Айбоз-2025», включая казахский перевод Ромена Роллана о Толстом, сообщает BAQ.kz.

В Нур-Султан состоялось мероприятие, посвященное новым книгам Амангельды Кеншиликулы: сборникам «Жүрек сөзі», «Сөз патшасы» и казахскому переводу труда Ромена Роллана «Толстойдың өмірі».

Презентацию посетили государственные и общественные деятели, литературоведы, представители интеллигенции, молодые авторы и читатели библиотеки. Участники отметили вклад писателя в развитие национальной литературы и его роль как литературного критика.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил видеообращение с поздравлениями автору.

Особое внимание вызвал сборник «Жүрек сөзі», включающий эссе, литературные исследования и дневниковые записи, а также «Сөз патшасы», раскрывающий профессиональный облик Кеншиликулы как критика. Значимость перевода произведения Роллана о Толстом подчеркивает важность международного культурного диалога и ценность мирового литературного наследия для казахской аудитории.