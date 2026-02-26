Амангельды Кеншиликулы представил новые книги в столице
В Национальной академической библиотеке РК прошла презентация сборников писателя и лауреата премии «Айбоз-2025», включая казахский перевод Ромена Роллана о Толстом.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Национальной академической библиотеке РК прошла презентация сборников писателя и лауреата премии «Айбоз-2025», включая казахский перевод Ромена Роллана о Толстом, сообщает BAQ.kz.
В Нур-Султан состоялось мероприятие, посвященное новым книгам Амангельды Кеншиликулы: сборникам «Жүрек сөзі», «Сөз патшасы» и казахскому переводу труда Ромена Роллана «Толстойдың өмірі».
Презентацию посетили государственные и общественные деятели, литературоведы, представители интеллигенции, молодые авторы и читатели библиотеки. Участники отметили вклад писателя в развитие национальной литературы и его роль как литературного критика.
Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил видеообращение с поздравлениями автору.
Особое внимание вызвал сборник «Жүрек сөзі», включающий эссе, литературные исследования и дневниковые записи, а также «Сөз патшасы», раскрывающий профессиональный облик Кеншиликулы как критика. Значимость перевода произведения Роллана о Толстом подчеркивает важность международного культурного диалога и ценность мирового литературного наследия для казахской аудитории.
Самое читаемое
- Убийство семьи в Атырауской области: подозреваемого задержали в Индонезии
- Еще пять сел Актюбинской области присоединились к безалкогольной акции
- Чиновника в ЗКО подозревают в изнасиловании школьницы: что говорят в МВД
- В Мангистауской области произвели сельскохозяйственной продукции на 44,1 млрд тенге
- Кто рискует остаться с маленькой пенсией в Казахстане – ответ ЕНПФ