Amazon и G42 рассматривают участие в проекте "Долина ЦОДов" – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна делает ставку на развитие искусственного интеллекта и цифровой экономики. Об этом он сообщил на 38-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, передает BAQ.KZ.

По словам Главы государства, мир вступил в новый этап технологического развития, в котором искусственный интеллект становится одним из главных факторов экономического роста.

"По прогнозам ЮНКТАД, к 2033 году объем мировой экономики искусственного интеллекта достигнет около 5 триллионов долларов. Всего за десять лет этот показатель увеличится почти в 25 раз, что наглядно свидетельствует о возрастающей роли искусственного интеллекта в мировой экономике", – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в прошлогоднем Послании поставил задачу превратить Казахстан в полностью цифровое государство. Для реализации этой цели 2026 год объявлен Годом искусственного интеллекта и цифрового развития.

Президент сообщил, что в стране уже создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, начал работу Совет по развитию искусственного интеллекта, а новая Конституция гарантирует гражданам право на защиту персональных данных.

Отдельное внимание Глава государства уделил развитию цифровой инфраструктуры. По его словам, Казахстан первым в Центральной Азии ввел в эксплуатацию два суперкомпьютера, а принятые Парламентом Цифровой кодекс, Закон "Об искусственном интеллекте" и стратегия Digital Qazaqstan создают условия для развития технологий и привлечения инвестиций.

Кроме того, Казахстан намерен реализовать проект "Долина ЦОДов", который должен стать площадкой для привлечения крупных мировых технологических компаний.

"Такие лидеры отрасли, как Amazon, G42 и другие, начали рассматривать возможности участия в данной экосистеме", – сообщил Президент.

Глава государства также рассказал о развитии системы подготовки специалистов в сфере ИИ. На базе международного центра Alem.ai уже работают школы нового поколения TUMO и Tomorrow School, а в Казахстане создается первый в Центральной Азии специализированный университет искусственного интеллекта.

По словам Президента, искусственный интеллект также станет одним из ключевых инструментов модернизации школьного образования.

"Недавно я подписал Указ, согласно которому искусственный интеллект станет центральным элементом модернизации среднего образования. Он будет внедряться как инструмент, расширяющий возможности учителей, но не заменяющий их", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Казахстан продолжит инвестировать в образование, цифровые технологии и развитие человеческого капитала, чтобы занять лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта.