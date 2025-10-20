Amazon построит собственную атомную электростанцию в США
Энергия станции будет питать дата-центры и системы искусственного интеллекта компании.
Amazon объявила о планах возведения собственной атомной электростанции под названием Cascade Advanced Energy Facility в штате Вашингтон, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.
Проект предусматривает установку до 12 малых модульных реакторов (SMR), разработанных американской компанией X-energy, в которую Amazon вложил около 500 миллионов долларов в 2024 году.
На первом этапе комплекс будет включать четыре реактора Xe-100 и сможет производить до 320 мегаватт электроэнергии, а после полного ввода в эксплуатацию мощность вырастет до 960 мегаватт, этого хватит для обеспечения почти четырёх миллионов домов.
Основная цель проекта - обеспечить собственные дата-центры и ИИ-сервисы стабильным источником энергии, а также снизить углеродные выбросы. Компания подчеркивает, что развитие ядерных технологий является ключевым элементом её стратегии по переходу к чистой энергетике.
