Amazon запустит спутниковый интернет в Казахстане
Спутниковый интернет Amazon Kuiper приходит в Казахстан.
Президент принял старшего вице-президента Amazon Дэвида Запольски, передает BAQ.KZ
Касым-Жомарт Токаев и старший вице-президент, главный директор по глобальным и юридическим вопросам Amazon Дэвид Запольски обсудили перспективы сотрудничества по вопросам цифровизации, связи и искусственного интеллекта.
Президент приветствовал планы Amazon по реализации совместных проектов с министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией "Казахтелеком".
Сотрудничество охватывает такие стратегически важные сферы, как обеспечение доступа к широкополосному высокоскоростному интернету на всей территории нашей страны и укрепление кибербезопасности.
Amazon рассматривает Казахстан как ключевую площадку не только для реализации страновых проектов, но и для формирования регионального хаба спутниковой связи.
В рамках рабочего визита Президента Казахстана в Нью-Йорк компании "Казахтелеком" и Amazon Kuiper подписали дистрибьюторское соглашение на оказание услуг доступа к спутниковой сети Kuiper.
В соответствии с данным соглашением Amazon Kuiper планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау, инвестировав порядка 200 млн долларов.
Реализация проекта осуществляется во исполнение поручения Главы государства по развитию цифровой инфраструктуры и обеспечению равного доступа к современным телекоммуникационным услугам для всех регионов страны.
