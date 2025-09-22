Президент принял старшего вице-президента Amazon Дэвида Запольски, передает BAQ.KZ

Касым-Жомарт Токаев и старший вице-президент, главный директор по глобальным и юридическим вопросам Amazon Дэвид Запольски обсудили перспективы сотрудничества по вопросам цифровизации, связи и искусственного интеллекта.

Президент приветствовал планы Amazon по реализации совместных проектов с министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и компанией "Казахтелеком".

Сотрудничество охватывает такие стратегически важные сферы, как обеспечение доступа к широкополосному высокоскоростному интернету на всей территории нашей страны и укрепление кибербезопасности.

Amazon рассматривает Казахстан как ключевую площадку не только для реализации страновых проектов, но и для формирования регионального хаба спутниковой связи.

В рамках рабочего визита Президента Казахстана в Нью-Йорк компании "Казахтелеком" и Amazon Kuiper подписали дистрибьюторское соглашение на оказание услуг доступа к спутниковой сети Kuiper.

В соответствии с данным соглашением Amazon Kuiper планирует развернуть собственную наземную инфраструктуру в Алматы, Акколе и Актау, инвестировав порядка 200 млн долларов.

Реализация проекта осуществляется во исполнение поручения Главы государства по развитию цифровой инфраструктуры и обеспечению равного доступа к современным телекоммуникационным услугам для всех регионов страны.