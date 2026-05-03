$100 млн инвестирует США в ядерное оружие нового поколения

Власти США планируют разработку новой ядерной авиабомбы, способной поражать цели глубоко под землёй, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.

Речь идёт о проекте Nuclear Deterrent System-Air-delivered. Это перспективный боеприпас, который будет доставляться самолётом и предназначен для уничтожения хорошо защищённых объектов — командных пунктов, складов и подземных комплексов.

На разработку новой системы Министерство энергетики США запросило почти 100 миллионов долларов. В документах отмечается, что такой шаг позволит расширить возможности ядерного сдерживания и обеспечит доступ к целям, которые сейчас считаются труднопоражаемыми.

По предварительной информации, новая бомба может прийти на смену B61-11 — модификации с усиленным корпусом, способной проникать в грунт перед взрывом. При этом детали будущего оружия остаются засекреченными: пока неизвестно, будет ли это свободнопадающая бомба или более современный вариант с возможностью запуска на расстоянии.