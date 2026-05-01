Как будут работать ЦОНы в майские праздники в Казахстане

Госкорпорация Правительство для граждан опубликовала график работы ЦОНов и спецЦОНов в период майских праздников, передает BAQ.KZ.

Так, 1, 7 и 9 мая все центры обслуживания населения, включая дежурные отделения, будут закрыты.

В то же время 2 и 11 мая будут работать дежурные ЦОНы. Приём граждан будет осуществляться с 9:00 до 13:00. В спецЦОНах заявления будут принимать до 12:00, а выдача готовых документов продлится до 13:00.

В обычном режиме ЦОНы и спецЦОНы работают по будням с 9:00 до 18:00. Дежурные центры принимают граждан с понедельника по пятницу до 20:00, а в субботу — до 13:00.

Напомним, что в мае в Казахстане отмечаются государственные праздники: Праздник единства народа Казахстана, День защитника Отечества и День Победы. В связи с этим предусмотрены дополнительные выходные дни, включая перенос на 11 мая.