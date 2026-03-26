Америка на пороге нефтяного скачка до $200 за баррель

Потенциальный взлет цен на нефть может повлиять на экономику.

Сегодня 2026, 08:32
Сегодня 2026, 08:32
Администрация президента США Дональда Трампа изучает, как повышение цены на нефть до 200 долларов за баррель может повлиять на экономику страны, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Чиновники администрации Трампа изучают, как потенциальный взлет цен на нефть до 200 долларов за баррель повлияет на экономику», — говорится в материале.

По данным агентства, высокопоставленные чиновники рассматривают возможные последствия таких экстремальных сценариев, включая возможную военную напряжённость с Ираном.

