На Казахстанской фондовой бирже завершились торги 1 декабря, по итогам которых курс доллара составил 513,45 тенге, передает BAQ.KZ.

По сравнению с показателями пятницы американская валюта укрепилась на 0,88 тенге.

На фоне биржевой динамики обменные пункты по стране установили собственные курсы. В среднем доллар предлагают купить по 512–514 тенге, а продают по 514,5–515 тенге. Разница между покупкой и продажей остаётся умеренной, что отражает относительную стабильность валютного рынка.

Курс евро в обменниках варьируется от 590 до 595 тенге при покупке и от 597 до 600 тенге при продаже. Российский рубль торгуется в диапазоне 6,5–6,55 тенге при покупке и 6,58–6,6 тенге при продаже.

По словам аналитиков, текущие колебания валют остаются в пределах ожидаемой нормы, а рынок демонстрирует умеренную реакцию на внешние и внутренние факторы. В ближайшие дни участники торгов продолжают отслеживать динамику доллара и глобальные финансовые тренды.