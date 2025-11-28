Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже по итогам торгов 28 ноября составил 512,53 тенге. За сутки американская валюта подешевела на 4,25 тенге, продолжив нисходящее движение, отмечаемое в последние дни.

На наличном рынке обменные пункты по стране установили средние курсы покупки доллара на уровне 511–512 тенге, а продажи — 513–515 тенге. На фоне укрепления тенге умеренное снижение также наблюдается по другим валютам.

Курс евро в обменниках варьируется от 590 до 593 тенге при покупке и от 594 до 599 тенге при продаже. Российский рубль выставлен в диапазоне 6,41–6,5 тенге при покупке и 6,53–6,57 тенге при продаже.

Финансовые аналитики отмечают, что динамика курса доллара может оставаться волатильной в зависимости от глобальных факторов и внутреннего спроса на иностранную валюту.