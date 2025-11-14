  • 14 Ноября, 18:01

"Американец" продолжает падение

Нацвалюта укрепляется.

Сегодня, 17:21
По итогам торгов 14 ноября на Казахстанской фондовой бирже курс доллара составил 522,19 тенге, что на 1,92 тенге ниже показателя предыдущего дня, передает BAQ.KZ.

Снижение национальной валюты на бирже отражает текущие колебания валютного рынка и изменяющийся спрос на иностранную валюту.

В обменных пунктах страны средние курсы валют на данный день выглядели следующим образом: доллар покупали по 523,5–524 тенге, продавали по 525–525,5 тенге, евро – покупка 606–608 тенге, продажа 609–611 тенге, а российский рубль – покупка 6,37–6,4 тенге, продажа 6,47–6,5 тенге.

Эксперты отмечают, что колебания курса доллара могут быть связаны с изменениями внешнеэкономической конъюнктуры и внутренними факторами, влияющими на ликвидность тенге.

