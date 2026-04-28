В Отырарском районе Туркестанской области обсуждают случай нападения шакала на детей. Происшествие произошло в селе Старый Шилик, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По предварительным данным, хищник напал не на одного, а сразу на двух детей.

По словам местных жителей, 4-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Отмечается, что все произошло в дневное время, примерно в четыре-пять часов вечера, когда дети играли на улице.

Свидетель происшествия, житель села Ески Шилик Талгат Мынбаев, рассказал редакции подробности случившегося.

«Шакал напал на 4-летнюю дочь моего соседа, после чего бросился на второго ребенка. Я вышел ему навстречу, и когда он направился ко мне, мне пришлось схватить его и задушить. После этого я вызвал ветеринаров и скорую помощь», - сообщил он.

По его словам, ранее подобных случаев в селе не происходило.

Что сказали в акимате

В акимате Отырарского района сообщили, что знают о произошедшем и проводят проверку.

«Да, мы осведомлены об этом происшествии. После случившегося на место оперативно выехали сотрудники аппарата акима сельского округа и специалисты ветеринарного пункта. Напавший на жителей шакал был убит на месте. В настоящее время его туша доставлена в ветеринарную лабораторию, проводится экспертиза», - сообщил пресс-секретарь акимата района Жасулан Кысмуратов.

Отмечается, что жителям, пострадавшим от укусов, уже сделали прививки против бешенства.

Сейчас специалисты устанавливают, был ли хищник заражен бешенством и по каким причинам он оказался в населенном пункте.

Ранее комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов подготовил биологическое обоснование, определяющее допустимое количество волков и шакалов, которое можно изымать на территории страны в 2026 году. 5 января 2026 года на портале электронного правительства стала доступна выдача разрешений на регулирование численности этих животных.

Речь идёт о законном и контролируемом изъятии волков и шакалов в случаях, когда их численность создаёт угрозу для домашнего скота или нарушает природный баланс. Согласно утверждённому документу, такие меры будут действовать до 31 декабря 2026 года и проводиться строго в установленных пределах, чтобы не нанести вред экосистеме.

