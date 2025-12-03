Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже продолжает снижаться, передает BAQ.KZ.

По итогам торгов 3 декабря американская валюта подешевела до 503,89 тенге. За сутки доллар потерял ещё 4,07 тенге, закрепив тенденцию к ослаблению, наблюдаемую последние дни.

На наличном рынке обменные пункты по стране установили свои средние значения. Покупка доллара варьируется в диапазоне 504–506 тенге, тогда как продажа составляет 506,5–510 тенге. Разница между биржевым и наличным курсом остаётся относительно стабильной.

Курс евро также демонстрирует умеренную динамику. В обменниках его покупают по 586–587 тенге, а продают по 589–593 тенге. Стоимость российского рубля находится на уровне 6,4–6,45 тенге при покупке и 6,48–6,54 тенге при продаже.

Колебания курсов валют на внутреннем рынке продолжают оставаться под влиянием внешних финансовых тенденций и спроса внутри страны. Биржа в ближайшие дни покажет, сохранится ли динамика дальнейшего укрепления тенге.