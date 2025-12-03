"Американец" продолжает падение
Ещё минус 4 тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже продолжает снижаться, передает BAQ.KZ.
По итогам торгов 3 декабря американская валюта подешевела до 503,89 тенге. За сутки доллар потерял ещё 4,07 тенге, закрепив тенденцию к ослаблению, наблюдаемую последние дни.
На наличном рынке обменные пункты по стране установили свои средние значения. Покупка доллара варьируется в диапазоне 504–506 тенге, тогда как продажа составляет 506,5–510 тенге. Разница между биржевым и наличным курсом остаётся относительно стабильной.
Курс евро также демонстрирует умеренную динамику. В обменниках его покупают по 586–587 тенге, а продают по 589–593 тенге. Стоимость российского рубля находится на уровне 6,4–6,45 тенге при покупке и 6,48–6,54 тенге при продаже.
Колебания курсов валют на внутреннем рынке продолжают оставаться под влиянием внешних финансовых тенденций и спроса внутри страны. Биржа в ближайшие дни покажет, сохранится ли динамика дальнейшего укрепления тенге.
Самое читаемое
- Торговая сеть в ЗКО незаконно требовала 10% от стоимости масла
- Из-за непогоды закрыт участок трассы Атамекен–Иртышск в Павлодарской области
- "Я не должна отчитываться": Альназарова о реакции соцсетей на помощь пассажиру
- Самолёт из Стамбула приземлился в степи под Актау
- Под видом аренды жилья 18-летний алматинец собирал деньги и исчезал