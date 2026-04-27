Будут ли Жанабыловы обжаловать приговор? Ответ адвоката
Суд отсрочил наказание на 2 года, также были даны разъяснения по конфискованному имуществу.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане приговор по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой обжаловаться не будет. Об этом заявила их адвокат Гаухар Айтжанова, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По словам адвоката, назначенное судом наказание отсрочено на 2 года.
«Если в течение этого времени не будет административных или иных правонарушений, суд, учитывая раскаяние и возмещение причинённого ущерба, может освободить их от дальнейшего отбывания наказания», – сказала Айтжанова.
Она также отметила, что приговор суда полностью соответствует требованиям уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
В частности, по её словам, в деле были применены нормы процессуального соглашения, предусмотренные главой 63 Уголовно-процессуального кодекса.
Отвечая на вопрос о конфискации автомобилей, адвокат подчеркнула, что не следует путать личное имущество и имущество компании.
«Он сказал правду. Конфискованные автомобили ТОО “Жана Бизнес” были приобретены специально для розыгрыша. Они находились на балансе компании и не являются личной собственностью», – пояснила она.
По словам адвоката, именно это имущество было конфисковано в рамках дела, что подтверждается материалами суда.
Самое читаемое
- Как выглядит дом Ауэзова в Семее, который лишили статуса памятника и защиты
- Ход строительства ж/д линии «Бахты – Аягоз» проверили в области Абай
- Подозреваемый в стрельбе признался в планах нападения на администрацию президента США
- Жанибек Алимханулы может вернуться на ринг раньше срока
- В Алматы водитель грузовика погиб после ДТП с опрокидыванием