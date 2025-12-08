Доллар вырос до 508 тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 8 декабря курс доллара вновь продемонстрировал рост, достигнув отметки 508,3 тенге, передает BAQ.KZ.
За день американская валюта подорожала на 3,69 тенге, продолжив тенденцию укрепления, наблюдавшуюся в последние недели. Динамика отражает сохраняющееся напряжение на внешних рынках и повышенный спрос на доллар внутри страны.
На фоне биржевых колебаний обменные пункты Казахстана скорректировали собственные курсы. В среднем доллар покупают по 510–512 тенге и продают по 513–514 тенге. Стоимость евро также демонстрирует заметный разброс: покупка осуществляется по 591–593 тенге, а продажа — по 595–599 тенге. Российский рубль торгуется стабильнее: его покупают по 6,5–6,55 тенге, а продают в диапазоне 6,55–6,6 тенге.
Эксперты отмечают, что на валютный рынок продолжают влиять глобальные экономические тренды, включая ожидания по процентным ставкам в США и колебания на сырьевых рынках. В ближайшие дни динамика курса может оставаться волатильной, а финальный тренд будет зависеть от настроений инвесторов и внешнего новостного фона.
Самое читаемое
- Казахстан увеличил экспорт зерна в Центральную Азию на 32%
- Реформы прокуратуры Казахстана в 2024–2025 годах: надзор, цифровые сервисы и защита прав граждан
- Десятилетний долг и шаг до банкротства: санаторий МВД в Алматы получил второе дыхание
- Для строительства железной дороги в обход Астаны планируют привлечь частных инвесторов
- Казахстан и Узбекистан договорились о расширении железнодорожных перевозок зерна