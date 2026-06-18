Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главным исполнительным директором американской компании Air Products Эдуардо Менезесом.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере газопереработки и производства промышленных газов.

Глава государства отметил, что Соединенные Штаты остаются одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана, а республика заинтересована в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества с американским бизнесом.

Эдуардо Менезес сообщил, что Air Products рассматривает возможность инвестирования в экономику Казахстана. Компания проявляет интерес к реализации проектов в сферах газопереработки, газохимии, а также глубокой переработки угля.

Президент приветствовал намерения компании и подтвердил готовность казахстанской стороны оказать необходимую поддержку потенциальным инвестиционным проектам.

Air Products входит в число крупнейших компаний США и является одним из мировых лидеров в области переработки природного газа и производства промышленных газов, включая азот, водород и кислород.