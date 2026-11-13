Американская генетика для казахстанского скота: зачем Казахстану эмбриологическая лаборатория

Казахстан намерен вывести животноводство на новый технологический уровень – от улучшения пород скота до внедрения современных методов воспроизводства стада. Для этого страна привлекает американские технологии и опыт. Одним из первых практических шагов станет создание в Казахстане специализированной эмбриологической лаборатории.

Договоренность о ее создании достигнута в ходе переговоров вице-министра сельского хозяйства Амангалия Бердалина с представителями аграрного бизнеса и руководством сельскохозяйственных департаментов американских штатов Айдахо и Монтана.

Ключевым результатом рабочей поездки стало подписание меморандума между Министерством сельского хозяйства Казахстана и американской компанией Trans Ova Genetics, LC.

Лаборатория будет заниматься получением, оценкой, заморозкой и трансплантацией эмбрионов крупного рогатого скота. Кроме того, американская сторона поможет обучить казахстанских специалистов, передав им необходимые технологии и практические навыки.

Почему это важно? Качество племенного поголовья напрямую влияет на продуктивность животноводства. Современные методы воспроизводства позволяют ускорять селекционную работу и улучшать генетические характеристики стада.

Потенциал для развития у Казахстана немалый. Страна располагает примерно 180 млн гектаров пастбищ и занимает пятое место в мире по их площади. Эти ресурсы позволяют наращивать производство говядины, баранины и молока.

Однако сотрудничество с США не ограничится генетикой. Еще одно направление – развитие мясного животноводства и внедрение прозрачных механизмов торговли скотом. В частности, стороны договорились обучать казахстанских специалистов проведению аукционов по американским стандартам ценообразования.

Это особенно актуально на фоне реализации в стране шести проектов полного цикла по производству красного мяса. Кроме того, на юге Казахстана строится первая специализированная скотная биржа.

Не меньше внимания уделили молочному животноводству. За последние годы в Казахстане построили более 100 современных молочно-товарных ферм. Средняя стоимость каждой составляет около 9 млн долларов. В дальнейшем планируется предоставить льготное финансирование для строительства еще 50 высокоэффективных комплексов с цифровыми технологиями.

Американским компаниям предложили участвовать в оснащении новых ферм, а также рассмотреть возможность локализации производства и сборки оборудования в Казахстане с последующим выходом на рынки Центральной Азии.

В основе дальнейшего партнерства – специализация двух американских штатов: Монтана обладает опытом в мясном скотоводстве, Айдахо – в промышленном молочном производстве и переработке.

Для реализации договоренностей Министерство сельского хозяйства Казахстана намерено создать постоянную рабочую площадку с участием государственных органов, бизнеса и научных организаций.