Американская генетика для казахстанского скота: зачем Казахстану эмбриологическая лаборатория
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Казахстан намерен вывести животноводство на новый технологический уровень – от улучшения пород скота до внедрения современных методов воспроизводства стада. Для этого страна привлекает американские технологии и опыт. Одним из первых практических шагов станет создание в Казахстане специализированной эмбриологической лаборатории.
Договоренность о ее создании достигнута в ходе переговоров вице-министра сельского хозяйства Амангалия Бердалина с представителями аграрного бизнеса и руководством сельскохозяйственных департаментов американских штатов Айдахо и Монтана.
Ключевым результатом рабочей поездки стало подписание меморандума между Министерством сельского хозяйства Казахстана и американской компанией Trans Ova Genetics, LC.
Лаборатория будет заниматься получением, оценкой, заморозкой и трансплантацией эмбрионов крупного рогатого скота. Кроме того, американская сторона поможет обучить казахстанских специалистов, передав им необходимые технологии и практические навыки.
Почему это важно? Качество племенного поголовья напрямую влияет на продуктивность животноводства. Современные методы воспроизводства позволяют ускорять селекционную работу и улучшать генетические характеристики стада.
Потенциал для развития у Казахстана немалый. Страна располагает примерно 180 млн гектаров пастбищ и занимает пятое место в мире по их площади. Эти ресурсы позволяют наращивать производство говядины, баранины и молока.
Однако сотрудничество с США не ограничится генетикой. Еще одно направление – развитие мясного животноводства и внедрение прозрачных механизмов торговли скотом. В частности, стороны договорились обучать казахстанских специалистов проведению аукционов по американским стандартам ценообразования.
Это особенно актуально на фоне реализации в стране шести проектов полного цикла по производству красного мяса. Кроме того, на юге Казахстана строится первая специализированная скотная биржа.
Не меньше внимания уделили молочному животноводству. За последние годы в Казахстане построили более 100 современных молочно-товарных ферм. Средняя стоимость каждой составляет около 9 млн долларов. В дальнейшем планируется предоставить льготное финансирование для строительства еще 50 высокоэффективных комплексов с цифровыми технологиями.
Американским компаниям предложили участвовать в оснащении новых ферм, а также рассмотреть возможность локализации производства и сборки оборудования в Казахстане с последующим выходом на рынки Центральной Азии.
В основе дальнейшего партнерства – специализация двух американских штатов: Монтана обладает опытом в мясном скотоводстве, Айдахо – в промышленном молочном производстве и переработке.
Для реализации договоренностей Министерство сельского хозяйства Казахстана намерено создать постоянную рабочую площадку с участием государственных органов, бизнеса и научных организаций.
«Уверен, что сочетание ресурсного потенциала Казахстана с технологиями и опытом американских партнеров позволит добиться взаимовыгодных результатов», – отметил Амангалий Бердалин.
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