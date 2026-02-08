Американская горнолыжница получила тяжелую травму на Олимпиаде
Соревнования были приостановлены более чем на 10 минут.
Сегодня, 20:47
157Фото: Report
Американская горнолыжница, олимпийская чемпионка Линдси Вонн получила тяжелую травму на XXV зимних Олимпийских играх в Италии, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает официальный сайт соревнований, 41-летняя спортсменка задела ворота вскоре после старта в скоростном спуске, после чего ее развернуло, и она упала на трассу.
После инцидента соревнования были приостановлены более чем на 10 минут. Спортсменку эвакуировали с места происшествия на вертолете.
Отметим, что неделю назад на турнире в Швейцарии Л. Вонн получила серьезную травму колена (ушиб кости и повреждение мениска). Несмотря на это, она приняла решение выступить на Олимпийских играх.
